Troppo pochi i bus per i cantieri "Quelle corse sono da potenziare"

Le polemiche corrono ancora sui bus: quelli ‘tagliati’ sull’asse La Spezia-Lerici-Sarzana, importanti per i tanti lavoratori diretti e dell’indotto dei cantieri navali, che da settimane smuovono gli affondi dei sindacati. Le criticità, sollevate dai sindacati Faisa e Ugl, trovano sponda nella presa di posizione del comitato degli iscritti della Fiom Cgil, che sottolineano come "le corse degli autobus per i cantieri non vanno tagliate, vanno aumentate. Molti lavoratori dell’appalto ci segnalano che le corse degli autobus da e per i cantieri di viale San Bartolomeo sono tornate particolarmente affollate, e le condizioni del servizio si sono notevolmente deteriorate nel corso dell’ultimo mese". La Fiom ricorda come durante l’emergenza Covid la dirigenza di Fincantieri "aveva rilanciato con un importante investimento che aveva permesso ad Atc di aumentare le corse. Ora Atc ha tagliato le corse non finanziate da Fincantieri lamentando tagli dei fondi pubblici avvenuti dopo la cessata emergenza Covid. È sbagliato e ingiusto che venga ridotto il servizio per i lavoratori della cantieristica – dice il comitato degli iscritti Fiom Cgil –, tale servizio andrebbe semmai potenziato perché è diritto di lavoratori e cittadini di poter usufruire di un servizio di trasporto pubblico degno, anche in considerazione dell’apertura della stagione balneare e delle interferenze che può creare". Secondo il comitato degli iscritti al sindacato, "non solo Fincantieri deve contribuire, come già sta facendo, per il servizio, ma anche tutte le altre aziende cantieristiche i cui lavoratori utilizzano tale linea. Altrimenti il tanto citato protocollo del ‘Miglio blu’, inteso come cooperazione sinergica del distretto cantieristico, rischia anche in questo caso di rimanere poco più di uno slogan".