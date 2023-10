Troppi dehors in città: "Serve una pianificazione". Sos di Confartigianato

Si è parlato spesso in questi mesi di crescita esponenziale dei pubblici esercizi, città "mangiatoia", crescente fenomeno di un’occupazione sregolata degli spazi pubblici da parte di attività di somministrazione di cibi e bevande (nella foto d’archivio). "Il fenomeno – spiega Nicola Carozza, responsabile categorie Confartigianato - ha avuto certamente un’accelerazione negli ultimi anni, dovuta da un lato al periodo della pandemia Covid per favorire il distanziamento interpersonale e dall’altro alla crescita del turismo che ha ottenuto le migliori performance economiche. Bisogna essere onesti e obiettivi, va bene promuovere l’iniziativa privata degli imprenditori, ma bisogna valutare anche gli spazi pubblici in merito alla sicurezza e al sacrificio per esempio in termini di vivibilità, parcheggi e aree gioco che si tolgono alla collettività".

A quest’analisi va aggiunto inoltre che in determinate aree cittadine secondo Confartigianato la crescita sregolata dei pubblici esercizi rischia di determinare un surplus di offerta che può mettere addirittura a rischio la tenuta degli stessi operatori del settore. Ed ecco la proposta che potrebbe governare il fenomeno. "Per trovare un giusto bilanciamento degli interessi privati e collettivi – argomenta Carozza - l’Amministrazione comunale in accordo con le Associazioni di categoria potrebbe valutare il varo del Piano di Massima Occupabilità (Pmo) uno strumento di natura pianificatoria già adottato in diversi comuni italiani come Roma e Napoli che va a supportare una corretta gestione del territorio e degli spazi pubblici. Il Pmo di solito è finalizzato alla tutela dell’esigenza dell’amministrazione comunale di individuare forme omogenee di fruizione di spazi pubblici da parte degli operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico tutelando altresì zone cittadine di pregio, dal punto di vista culturale, artistico ed ambientale e per garantire un equilibrio tra l’espansione delle imprese, la regolamentazione del traffico e la tutela della residenzialità".

Una proposta, che l’associazione di via Fontevivo vuole condividere con l’amministrazione, le associazioni di categoria e gli operatori che potrebbe consentire di subordinare il rilascio di concessioni di nuovo suolo pubblico alle prescrizioni di uno strumento di pianificazione assicurando agli uffici comunali dedicati regole certe per il rilascio delle concessioni. "In pratica si dovrebbe aprire un tavolo di confronto tra associazioni, uffici tecnici del comune, ufficio cultura, quartieri - descrive Carozza - per iniziare a mappare piazze e strade, ‘fotografando’ di fatto le occupazioni già in essere e iniziando a valutare luoghi da preservare, beni di interesse storico, piazze da lasciare libere per i bambini, vie ingolfate di occupazioni e dehors. Il piano potrebbe così inibire l’occupazione di nuovo suolo pubblico in alcune zone cittadine e indirizzare lo sviluppo, favorendo altre zone, altri quartieri meno periferici. Ridurre la pressione cittadina all’apertura di nuovi pubblici esercizi potrebbe anche calmierare il prezzo di alcuni affitti e favorire nuovamente l’apertura di attività commerciali e artigianali.

