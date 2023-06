"Troppi alloggi utilizzati per il turismo È necessario mettere mano al settore"

Ormai è sotto gli occhi di tutti come centinaia di appartamenti in città siano stati trasformati in alloggi a uso turistico, fra affittacamere e B&B. Un trend che ha sicuramente portato un nuovo tipo di economia in città, "modificando però – sottolineano all’unisono Bravo, Ruggia, Fadda e Ricco – la situazione degli alloggi cittadini e la stessa natura dei palazzi del centro. Possiamo dirlo senza timore di essere smentiti: a Spezia è difficile se non impossibile trovare una casa in affitto proprio perchè buona parte sono stati riconvertiti al turismo". Argomento affrontato anche nel recente congresso del Sunia dove "abbiamo chiesto – sottolinea Bravo – che venga fatta una attività di programmazione dal punto di vista fiscale e organizzativo, non si può lasciare tutto in mano al turismo perchè così si creano grossi problemi alle famiglie".

Da qui la necessità di mettere mano alla situazione "a cominciare dalla regolamentazione degli affitti brevi come è stato fatto a Venezia. E poi cominciare a trattare come ‘impresa’ chi gestisce un certo numero di appartamenti a uso turistico". Problema emerso in città ma non solo "perchè anche in alcuni centri lontani dalla costa tanti alloggi sono stati trasformati. E’ il caso ad esempio di Pignone, tanto per citarne uno". Il risultato? Chi va alla ricerca di una casa in affitto non la trova "se non a prezzi decisamente alti, anche oltre i 600 euro al mese. Cifre impossibili per molte famiglie".

C.Mas.