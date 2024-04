"Troppe multe ai residenti di via dei Colli"

Multe ai residenti di via dei Colli e via XXVII Marzo, scatta l’interrogazione a Palazzo civico. A presentarla il consigliere Pd Marco Raffaelli, secondo il quale "sono arrivate segnalazioni riguardo a una serie di contravvenzioni subite per aver parcheggiato le proprie auto lungo i lati delle vie. Da sempre le persone usufruiscono dei lati della strada per parcheggiare, senza mai aver subito sanzioni, anche perché non esistono in tutta la zona altri spazi pubblici utilizzabili per la sosta. Parrebbe che le forze dell’ordine siano state contattate dal personale che ha in gestione una struttura, al fine di assicurare il passaggio dei mezzi che traportano le persone". Da qui la richiesta al Comune di sensibilizzare la Polizia locale e di attivarsi "nei confronti dei gestori della struttura affinché porti preventivamente a conoscenza dei residenti il calendario dei corsi e degli eventi che si terranno durante l’anno, in modo che questi possano porre maggior attenzione nel parcheggiare".