Troppe barche in giro a Santa Teresa: la Scuola di mare sceglie la sostenibilità

La destagionalizzazione del turismo non è solo questione di opportunità per allungare il periodo dell’attività ricettiva a fronte di una domanda montante ma una necessità dettata da un valore da perseguire: la sostenibilità ambientale. Si inquadra in questo scenario di proiezioni e premure l’attività della Scuola di mare di Santa Teresa che per Ferragosto, così come nei giorni festivi prefestivi nel pieno dell’estate, evita le uscite in mare: "Lo facciamo per due ragioni; per non aggravare ulteriormente la presenza di barche in mare e quindi l’impatto ambientale dell’attività nautica e per una questione di sicurezza: decisamente complicato navigare, a vela e motore, su un mare in cui le onde sono quelle provocate dalle barche più grandi. Campo libero a chi ha la barca e vuole godersi le ferie, meglio godere il mare in tempi migliori" così Davide Negro, istruttore di lungo corso, profondo conoscitore della struttura per averla gestita all’epoca della titolarità in capo al Centro Velico Caprera, poi con la società subentrante Amarest e poi, dopo la rinuncia di questa a proseguire, su mandato del Comune di Lerici, in attesa del bando per un nuovo affidamento. "Destagionalizzare non è solo un obiettivo economico ma pensiamo lo sia soprattutto dal punto di vista ambientale. Frequentare l’ambiente marino nei periodi in cui le frequenze sono basse e il traffico è limitato permette di smaltire meglio le scorie e ridurre l’impatto oltre ad essere senza dubbio un esperienza di immersione in ambiente completa e più apprezzata" puntualizza con piglio didattico a fronte di un’offerta variegata: scuola di vela, di immersione e di pratiche virtuose con collaborazioni d’eccellenza: Enea, Cnr, Ingv, Cooperativa Mitilicoltori. Obiettivo: "Ridurre l’impronta della presenza dell’uomo attraverso una condotta il più possibile attenta alla gestione delle risorse. La scuola di mare diventa così scuola di vita".