Muggiano domina il Trofeo di Natale, Fossamastra vince nel femminile. Fezzano si impone nella gara junior

La Spezia, 18 dicembre 2023 – Muggiano nella gara regina, Fossamastra in quella femminile, Fezzano tra gli junior. Questi i verdetti del primo appuntamento della stagione remiera che porterà all’edizione numero 99 del Palio del Golfo.

Il Trofeo di Natale andato in scena ieri nelle acque della Morin, legato all’iniziativa benefica di Telethon, ha regalato comunque spunti interessanti, nonostante le tante defezioni tra le borgate: complessivamente, si sono presentati al via solo diciotto equipaggi, di cui appena quattro femminili, complice i forfait di molti atleti e alcuni ritardi nell’allestimento degli equipaggi da parte di qualche borgata.

Nella gara principale, quella Senior (con otto borgate al via), non è passata inosservata l’affermazione del Muggiano, il cui equipaggio completamente nuovo dimostra di aver trovato già una buona intesa. Giorgio Alberto Federici, Nicolò Pucci, Daniel Costa e Claudio Gori, timonati da Rosa Cascone, chiudono in 6’46’’66, al termine di una gara condotta sin dai primi colpi di remo nelle posizioni di vertice. Al secondo posto, con 6’55’’31, l’equipaggio delle Grazie, che ha superato in volata il Fossamastra, terzo con 6’55’’79. Ai piedi del podio il Fezzano, che ha preceduto Marola, La Spezia centro e Porto Venere, ultimo dopo aver sbgliato un giro di boa, mentre si è ritirato il Canaletto, che gareggiava con una formazione composta da junior.

"Ci siamo subito trovati bene, e oggi abbiamo visto che la strada è quella giusta – spiega Giorgio Federici –. È stata una gara particolare, ci sono state molte assenze, diciamo che il risultato lascia il tempo che trova, ma l’importante è essere lì con i migliori".

Nella gara femminile, la vittoria è andata all’armo del Fossamastra. I quattro equipaggi al via hanno dato vita a una gara serrata, con l’armo biancazzurro composto da Virginia Cattoi, Giulia Faggioni, Sara Borsetto e Matteo Roggi – che ha gareggiato al posto dell’indisponibile Maria Antonietta Orrù: il regolamento del Trofeo permette la formazione di equipaggi misti tra donne e junior in caso di necessità – che l’ha spuntata al fotofinish su Porto Venere. Il team timonato da Ilenia Favazza ha vinto in 4’46”08, secondo il Porto Venere con 4’46”76, terzo il Fezzano con il tempo di 4’47”96; quarto il Canaletto. "Una gara bella e divertente – afferma Giulia Faggioni – peccato fossero presenti solo quattro equipaggi, ma siamo comunque soddisfatti del risultato, anche perchè in questo periodo di inizio stagione ci stiamo dedicando più alla tecnica".

Ad aprire il calendario delle regate è stato invece il trofeo dedicato agli juniores. Il Fezzano – che l’anno scorso aveva schierato il proprio equipaggio junior solo a luglio inoltrato, a poche settimane dal Palio – quest’anno dimostra di voler fare sul serio fin da subito. Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Federico Capasso, Nicola Castellani e la timoniera Gaia Castellano vincono con ampio margine il trofeo, chiudendo la gara in 4’29”56; il Muggiano è secondo con 4’36”34, mentre Le Grazie chiude il podio con 4’37”73. A seguire Porto Venere, Fossamastra e Canaletto.

"Quest’anno abbiamo obiettivi maggiori – afferma mario Menchelli –; l’anno scorso siamo partiti tardi, ora partiamo sin dall’inizio della stagione, pronti a giocarci tanto, consapevoli di doverci migliorare a ogni allenamento. La gara era un’incognita, il risultato è stato positivo ma gli diamo il giusto valore. Questa vittoria ci fa capire che abbiamo iniziato nella maniera giusta, ma ci sono molti equipaggi che possono fare bene, come Le Grazie, Muggiano e Porto Venere".

E quella di ieri è stata la prima uscita ufficiale nelle vesti di coordinatore del settore attività canottaggio Uisp per Marco Marchi. "Cerchiamo di portare avanti il lavoro e gli impegni presi negli scorsi anni – afferma – con l’obiettivo di gestire tutto nell’interesse delle borgate. A breve faremo un corso di aggiornamento per i giudici effettivi, e un nuovo corso per reclutare di nuovi, con l’obiettivo di trovare chi voglia portare il proprio contributo a questo mondo".