Trofeo del Marinaio nel Golfo. Barche ed equipaggi da tutta Italia

La baia delle Grazie ospita le imbarcazioni delle regate della prima edizione del Trofeo del Marinaio, organizzato dall’associazione Vela Tradizionale nell’ambito della grande organizzazione delle Vele d’Epoca dell’Alto Tirreno - Trofeo Valdettaro. Il raduno di vele latine, tra barche ad armo latino, lance e gozzi anche ad armo differente, vedrà impegnati una ventina di equipaggi provenienti da tutta Italia, che rimarranno sulle rive del Golfo sino a domenica pomeriggio. La regata non rientra nell’attività agonistica, bensì nello spirito di condivisione e divertimento proprio di Vela Tradizionale. Il sabato le attività veliche saranno effettuate nel centro del Golfo, ma la domenica la flotta di piccole barche della tradizione farà rotta verso Spezia e colorerà di legno e vele lo specchio acqueo antistante passeggiata Morin per una sfilata. Tra le 16 imbarcazioni presenti, che arrivano da diverse parti d’Italia, la presenza di Bianca, campione Italiano 2023, il San Giuseppe, la barca più vecchia, del 1911, il Peu, cornigiotto di 4,20 m che quest’anno compie 100 anni, il Clara un raro esemplare di Lupa del ‘46, il cui equipaggio sarà composto da due bambini. La grande flotta completa potrà essere ammirata nella banchina delle Grazie oggi e domani fino alle ore 11 circa e dalle 17 in poi.