Trittico stagionale a La Spezia: Fezzano nei Senior, Fossamastra nel Femminile, La Spezia Centro negli Junior

Fezzano nei Senior, Fossamastra nel Femminile, La Spezia Centro negli Junior. Questi i tre vincitori del Trofeo Palio del Golfo, la competizione che tiene conto dei risulati delle prepalio stagionali. Tra i Senior, gli Squali con la 6ª vittoria stagionale legittimano un dominio netto: 162 punti i punti conquistati. Al secondo posto si conferma il Canaletto con 152 punti, mentre al terzo posto ecco il Fossamastra con 139 punti, seguita dalla Venere Azzurra con 134 punti. Nel femminile, il trofeo è del Fossamastra: le campionesse del Palio femminile 2022, pur non avendo vinto alcuna prepalio quest’anno, sono andate sempre a podio, sfruttando gli stop altrui e vincendo la classifica per un solo punto: sono 153 i punti per le biancocelesti, contro i 152 del Fezzano, secondo. Al terzo posto, il Lerici con 137 punti, quarto La Spezia centro (122). Negli Junior, la vittoria della prepalio di Muggiano certifica la vittoria del La Spezia centro, che chiude la stagione con 158 punti, 7 in più delle Grazie che si è fermata a 151. Terzo il San Terenzo, autore di una buonissima stagione, con 140 punti