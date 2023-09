Tris di concerti alla Skaletta La voce di Dan apre la serata

Piatto ricco alla Skaletta Rock Club, dove il sabato sarà all’insegna della quinta serata dedicata al Festival dei Cantautori, con ospiti locali e in arrivo da tutta Italia e musica dalle 21 all’una della notte. Tre protagonisti, altrettanti concerti. Sarà l’acoustic pop del progetto unplugged "Chitarra e voce" di Daniele Merlani, alias Dan on the moon, una delle voci in cartellone che riproporrà in versione più intima e acustica il proprio background hardcore melodico e punk-rock mescolato alla musica pop rock degli anni Novanta con band di culto come i R.E.M. – proprio a una delle loro hit si ispira il nome d’arte del cantante -musicista e Weezer. A questo, si aggiunge l’ispirazione alla musica cantautorale anni Sessanta e Settanta: un mix da cui, nascono canzoni acoustic-pop fra melodia e sensualità.

Oltre a lui, si esibirà Tommy, cantautore che ha iniziato la propria avventura artistica nella Cantù di fine anni Novanta: anch’esso sul palco con voce e chitarra e una serie di brani "scritti come appunti", ascoltabili in streaming, alcuni dei quali scritti e suonati con "Dennis di tuono". Dulcis in fundo, chiuderà questo terzetto di protagonisti Stefano Zappelli, ’"Lo Zappe’: non servono presentazioni per uno dei più conosciuti musicisti dello Spezzino, che ha scritto pagine della storia della musica in riva al Golfo sia come solista che come membro di band leggendarie quali i Peawees.

C.T.