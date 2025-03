Tributo ai Doors con gli Other Side

Torna sul Palco dello SmooD - Sign music desk di Ceparana una delle band cult della storia della musica... più amate della scorsa stagione. La magia della musica immortale di Jim Morrison & Co, racchiusa in una serata esclusiva in programma venerdì sera. "Ci faremo portare per mano dalle note del Re Lucertola in persona – dichiara il direttore artistico Stefano Ricci – Diamo così un caloroso benvenuto agli Other Side - the Doors tribute band". I Doors sono considerati uno dei gruppi più influenti nella storia della musica rock, con elementi blues, psichedelia e jazz. Molti dei loro brani, come ‘Light My Fire’, ‘The End’, ‘Roadhouse Blues’ e ‘Riders on the Storm’, sono considerati dei classici e sono stati reinterpretati da numerosi artisti delle generazioni successive. L’inizio del concerto è previsto per le 22 (dalle 20 la cena). Informazioni e prenotazioni al numero 328 7671213.