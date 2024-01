Tributo a McCartney stasera allo Smood

Dopo il sold out della scorsa settimana, allo Smood - Sign Music Desk di Ceparana, prosegue la rassegna di musica live: stasera dalle 22 arrivano da Genova gli White Wings, tributo a Paul McCartney agli Wings, con escursioni verso gli immancabili pezzi dei Beatles. Gli White Wings sì sono formati nel 2013 con l’idea di ricreare dal vivo il grande concerto intitolato ‘Good evening New York city’ tenuto da Sir Paul al Citi Field di New York nel luglio del 2009. Due ore dove verrà ripercorsa la carriera di Sir Paul McCartney. Sul palco ceparanese Mark Aixer nel ruolo di Paul McCartney, Luciano Rossi al basso e ai cori, Davide Canazza alla chitarra e ai cori, Roberto Ferrari alle tastiere e ai cori, e Enrico Fiorito alla batteria.