Tributo a Bob Marley stasera allo Smood

La kermesse musicale di questa settimana allo Smood di Ceparana, si concluderà stasera con l’unico tributo italiano al grande Bob Marley. Una grande esclusiva per il live club spezzino, che lascerà a bocca aperta il pubblico. Per la prima volta nella location di via Vecchia, il tributo ad uno degli artisti più amati ed anticonvenzionali che la musica abbia mai conosciuto, proprio in questi giorni nelle sale con il film ‘Bob Marley - One love’. Un esempio che ancora oggi condiziona pensiero e cultura, anche per la sua appartenenza al movimento religioso Rastafari. Arrivano dunque i Marley’ Legend, band composta da Ken Ciro (Mirco Sereni), leader , cantante , chitarrista e percussionista, Enrico Torreggiani (Modena City Ramblers) alla batteria, Alberto Benati (tastierista producer e fondatore dei Ridillo) e Mark Morelli al basso elettrico. "Una grande band per un grande concerto per un grande palco", dichiara il direttore artistico Stefano Ricci. Il concerto inizia alle 22, dalle 20.30 la cna. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 328 7671213 (anche per le prenotazioni).