Tribute a Baglioni stasera allo Smood

Fresco protagonista della fortunata trasmissione ‘Tali e Quali’ in onda su RaiUno sabato 27 gennaio, torna stasera allo Smood di Ceparana, Attori e spettatori, il grande tributo a Claudio Baglioni proposto da Francesco Rossi. La straordinaria somiglianza vocale col cantautore romano, è a dir poco impressionante ed ha permesso a Francesco di ben figurare e farsi conoscere su larga scala, attraverso una performance di gran livello, da cui è stato tratto il reel che sta girando all’impazzata sulle varie pagine social. Nel locale ceparanese ha ottenuto un grande successo lo scorso 16 dicembre ed è pronto a presentare nuovamente un concerto, con inizio alle 22: accompagnato dal figlio Daniele alle tastiere e da altri ottimi musicisti, farà ascoltare tutte le migliori canzoni di Claudio Baglioni, da ‘Piccolo grande amore’ a ‘Strada facendo’ e tante altre in un crescendo di grandi emozioni. Uno spettacolo della durata di circa due ore che abbraccia e coinvolge ben quattro generazioni. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 328 7671213 (anche per le prenotazioni).