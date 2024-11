Trentaduenne ubriaco urta diverse auto, rischia un anno di arresto

La Spezia, 19 novembre 2024 – Provoca un incidente da ubriaco: trentaduenne ora rischia una pena che può arrivare fino a un anno di arresto e un’ammenda di 6.400 euro, oltre alla sospensione della patente per un periodo fino a due anni e la decurtazione di 10 punti.

Ieri sera, intorno alle 22.30, un incidente stradale ha scosso la quiete di via XXIV Maggio, all'incrocio con via Dalmazia. Un uomo di 32 anni, di nazionalità rumena e regolarmente residente in provincia di Massa, alla guida di un Suv, ha mancato la precedenza durante l’immissione nella strada principale, urtando un’utilitaria e provocando una serie di collisioni a catena.

Dopo l’impatto iniziale, il Suv ha proseguito la sua corsa in modo incontrollato, finendo sul lato opposto della carreggiata e colpendo un veicolo in sosta. Nel frattempo, l’utilitaria, a causa dell'urto, è stata deviata verso il bordo strada, terminando la sua corsa contro altre due autovetture parcheggiate.

Le indagini condotte sul posto dalla polizia locale hanno consentito di accertare che il conducente del Suv guidava in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito dalla legge. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall’aver causato un incidente stradale.

Fortunatamente, nell'incidente non si sono registrati feriti gravi, ma i danni materiali sono considerevoli. “L'episodio riaccende i riflettori sull’importanza di rispettare le norme del Codice della Strada – spiegano dal Comando di viale Amendola – in particolare per quanto riguarda la guida in stato di alterazione, che rappresenta un pericolo per se stessi e per gli altri utenti della strada. Proprio per arginare il fenomeno sono in programma da parte nostra ulteriori servizi straordinari mirati al controllo dello stato psico-fisico dei conducenti, anche in orario notturno”.