Trentadue infermieri per l’ospedale Gaslini

L’Istituto Gaslini di Genova ha indetto un concorso per reclutare 32 infermieri pediatrici da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per partecipare al concorso, oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è necessario avere idoneità fisica all’impiego, possesso di laurea di primo livello in Infermieristica pediatrica o titolo riconosciuto equipollente, iscrizione all’albo professionale. La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione dei titoli e l’espletamento di due prove d’esame, una scritta ed una orale. La domanda di partecipazione al concorso dell’Istituto Gaslini per infermieri pediatrici deve essere presentata entro il 20 aprile tramite procedura telematica, disponibile sul portale internet https:gaslini.iscrizioneconcorsi.it. Alla domanda bisogna allegare la specifica documentazione richiesta all’interno del bando di gara e si rimanda alla lettura del testo integrale per conoscere tutti i dettagli. E’ obbligatorio essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), valido e intestato al candidato stesso.