Treni, rabbia pendolari "Poche corse la sera Il servizio così non va"

I comitati dei pendolari del trasporto ferroviario ligure mettono nel mirino il nuovo orario estivo approntato da Trenitalia, che entrerà in vigore da domani. Tra questi, anche il Comitato Pendolari Levante Ligure e il Comitato delle Cinque terre, che sottolineano le criticità del nuovo orario e che rilanciano la richiesta di integrazioni all’attuale organizzazione del trasporto ferroviario. "Pressoché ogni anno si assiste all’introduzione da parte di Trenitalia del nuovo orario come immodificabile o quasi, e ogni anno i pendolari si trovano a dover riformulare le stesse richieste. Le istanze presentate nel tempo sembrano essere svanite, o non considerate da Trenitalia, mentre la Regione, che negli anni ha delegato la pianificazione all’impresa ferroviaria o al gestore dell’infrastruttura, si limita ad approvare quanto già stabilito. I problemi rimangono immutati negli anni, occorre un cambio di passo verso un servizio adeguato alle esigenze di mobilità". Tra le criticità sollevate nello Spezzino, la presenza di "un solo treno all’ora tra Sestri Levante e Spezia, con località tra Sestri e le Cinque Terre che hanno visto dimezzare il servizio rispetto a prima del 2015, e col sistema Cinque Terre Express che ha isolato i residenti dal resto della regione, sia verso Genova che verso Sarzana e la Lunigiana, che un tempo avevano servizi regionali diretti con il capoluogo. Non siamo di fronte a problemi tecnici insormontabili, quello che è sembrato mancare fino ad oggi è una genuina volontà di risolverli. È mancato un ruolo attivo della Regione, che dovrebbe essere in prima fila nel sostenere le richieste di comitati ed associazioni, e non essere appiattita sulle scelte di di Trenitalia e Rfi".

Tante le richieste presentate dai comitati per lo Spezzino, in primis quella per coprire il buco orario serale da La Spezia verso Genova tra le 21.15 e le 23.10. Tra le richieste, eliminare i buchi di orario dei La Spezia-Sestri Levante, ripristinare nei giorni feriali il regionale 12322 delle 6 dalla Spezia, ripristinare le soste a Riomaggiore e Monterosso del regionale veloce 3261 delle 9.50 dalla Spezia, e reintrodurre nei giorni feriali il regionale veloce 3286 in partenza da Spezia alle 21.45. Chiesto anche il prolungamento dei regionali veloci provenienti da Genova Brignole fino a Sarzana (ora attestati al Spezia Centrale), l’introduzione di un treno in partenza da Sestri Levante alle 0.55, che faccia tutte le fermate tra Sestri Levante e La Spezia. I comitati chiedono anche la partenza di almeno un treno al mattino dalla Spezia Migliarina e l’arrivo nella medesima stazione di almeno un treno alla sera, dedicato ai pendolari addetti alla ristorazione nelle Cinque Terre.