Treni Maxi multe ai gruppi turistici "Stress e umiliazioni da evitare"

CINQUE TERRE

"Non sono questi gli strumenti per rendere più fruibile il territorio, per gestire meglio i flussi né per migliorare l’incontro tra turisti e residenti". Interviene così l’Associazione guide turistiche della Liguria sulle maxi multe comminate di recente ad alcune guide che accompagnavano i turisti nei borghi delle Cinque Terre. L’ultima multa risale allo scorso 6 settembre: 2.090 euro per aver preso un treno successivo di 50 minuti a quello per cui il gruppo della guida era prenotato. "Per quanto la sanzione sia stata prontamente annullata, non sarà mai adeguatamente ripagato lo stress e l’umiliazione subita, davanti ai turisti, né a questi verrà offerto un soggiorno alle Cinque Terre per riviverle come meritano. Questi danni rimangono" dice l’associazione che auspica l’apertura di un tavolo sul tema con Regione e Trenitalia.