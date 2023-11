Treni, la guerra dei biglietti. Il Parco stronca le nuove tariffe: "Stop agli aumenti eccessivi"

Non solo una bocciatura netta degli aumenti proposti dalla Regione sulla tariffa Cinque Terre, ma anche la nettà contrarietà all’ipotesi di introdurre una tariffa giornaliera dedicata solo ai treni che andrebbe a penalizzare le Card del Parco. É la posizione maturata nell’incontro tenutosi ieri mattina a Manarola tra la presidente del Parco Donatella Bianchi e i sindaci dei tre Comuni. Un incontro in cui è emersa tutta la preoccupazione sull’impatto negativo che la proposta della Regione potrebbe avere sulla vendita della Carta servizi del Parco e sulle ricadute all’intero sistema territoriale, dato che attraverso le risorse ricavate dalla vendita della card vengono reinvestite sul territorio in termini di servizi per i residenti e i turisti, progetti di manutenzione, ricerca e mitigazione del rischio e sostegno al comparto agricolo. Quest’ano, fino a oggi le risorse della Cinque Terre Card Treno hanno permesso al Parco investimenti nell’area protetta per 5,9 milioni di euro, e ulteriori 1,2 milioni di euro provenienti dalla vendita della Cinque Terre Card Trekking. Risorse hanno permesso la copertura dei costi dei servizi di accogleinza turistica per 2,5 milioni di euro, ma anche la pulizia giornaliera e il presidio dei servizi igienici delle stazioni, e soprattutto la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete escursionistica del Parco e l’intera copertura del trasporto pubblico locale, pari a 990mila euro. Circa un milione è stato dedicato al comparto agricolo, un altro milione è stato concesso ai Comuni per investimenti sul territorio. Insomma, un’economia circolare virtuosa che rischia di essere spezzata. "Attorno alla carta – afferma la presidente Donatella Bianchi – si è sviluppato un sistema di mobilità efficiente, dinamico e sostenibile perché basato sul trasporto pubblico integrato, in un territorio dalla difficile conformazione, che ha saputo evolversi e rispondere alle diverse necessità emergenti. Ad oggi il 40% dei visitatori accede al nostro territorio acquistando una card multiservizio del Parco: per questo continua a rappresentare un valido strumento per pianificare al meglio un efficace sistema di distribuzione dei flussi". La giunta esecutiva del Parco ha chiesto un incontro urgente alla Regione, ribadendo che "aumentare eccessivamente le tariffe per l’intera stagione del Cinque Terre Express non colpirebbe tanto il turismo mordi e fuggi quanto quello che sceglie le Cinque Terre come destinazione". Una presa di posizione che ha fatto infuriare la Regione. Il presidente Toti e l’assessore Sartori rilanciano: "Non riusciamo a capire come la rimodulazione delle tariffe possa agevolare il mordi e fuggi. Questa tariffazione aiuterà a calmierare gli effetti nocivi dell’overtourism. Le preoccupazioni del Parco sono basate su presupposti ideologici e politici contrari all’utilizzo della tariffazione come elemento di selezione e segmentazione della domanda".

Matteo Marcello