Treni, guerra sulle tariffe: "L’aumento dei biglietti porterà altri benefici"

"Non capisco chi sta protestando. Se si lamentano i cittadini che hanno l’80% di sconto sui biglietti ferroviari, credo sia un caso unico nella storia: però mi sono abituato a tutto". Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti prende posizione in merito alle proteste di residenti e operatori delle Cinque Terre contro l’aumento delle tariffe ferroviarie per i turisti deciso dalla Regione. Come noto, le nuove tariffe prevedono l’aumento del costo del Cinque Terre Express oltre alla gratuità per gli studenti under 19 e lo sconto del 50% fino ai 26 anni; gli abbonamenti mensili e annuali per i pendolari liguri non subiranno alcun aumento, mentre a livello locale sarà applicato uno sconto dell’80% sugli abbonamenti mensili o annuali nella tratta Levanto-Spezia Centrale per i residenti nei Comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza, ai proprietari di seconde case con i loro nuclei familiari. Sconti e agevolazioni che partiranno dal 1° gennaio, resi possibili proprio dall’aumento delle tariffe del Cinque Terre Express.

Inoltre dal ponte di Pasqua a fine ottobre, il costo di un biglietto per i non residenti in Liguria varierà da 5 a 10 euro a seconda della bassa, media e alta stagione. "La misura – prosegue Toti – andrà a finanziare una serie di misure per i residenti, tra cui la gratuità totale per tutti gli studenti under 19 in Liguria e il blocco degli aumenti tariffari su tutti gli abbonamenti regionali. I dati ci dicono che il turismo alla Spezia è quello che cresce di più in regione, oltre il 10% di presenze in più quest’anno, e che questo inciderà molto poco (quasi nulla) sugli arrivi turistici alle Cinque Terre ma semmai servirà, dopo tante chiacchiere, a distribuire meglio quelle presenze nel corso della stagione da marzo a novembre. Siamo disponibili ad ascoltare e cambiare". Ieri fino a tarda sera si è svolto un incontro incontro tra Regione e associazioni di categoria per il protocollo d’intesa sulla razionalizzazione dei flussi turistici.