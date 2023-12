Treni a peso d’oro, l’ira di Moggia: "Misure inadeguate e dannose"

"Misure inadeguate, dannose e controproducenti, sulla base di una non corretta percezione della realtà; gli aumenti tariffari previsti favoriscono la categoria che è la principale responsabile del fenomeno iperturistico nel territorio delle 5 Terre e dei disagi patiti dai suoi residenti; gli aumenti tariffari, previsti indiscriminatamente per ogni persona non residente in Liguria, presentano profili di illiceità costituzionale". Lo scrive a chiare lettere il sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia, nella lettera inviata alcuni giorni fa al presidente regionale Giovanni Toti e all’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori. Una missiva con cui il Comune rivierasco contesta l’introduzione delle nuove tariffe del Cinque terre Express e, al contempo, rilancia alcune proposte per andare a modificare quanto appena approvato dalla giunta regionale. "L’offerta di corrispondere 500.000 euro annui a ciascuno dei Comuni delle 5 Terre appare gravemente sottodimensionata rispetto ai costi e all’impegno delle amministrazioni comunali interessate. Parimenti gravemente sottodimensionata risulta essere l’offerta di uno sconto dell’80% per gli abbonamenti mensili o annuali di residenti nelle 5 Terre sulla tratta Levanto-La Spezia" scrive il sindaco, che mette nel mirino le comitive: "L’iperturismo è imputabile a una sola causa preminente e determinante: le comitive organizzate da operatori turistici, che a ondate successive nel corso di una stessa giornata, calano dai treni, rendono difficile, se non impossibile, entrare o uscire dalle stazioni ferroviarie, invadono i borghi". Dal primo cittadino monterossino anche alcune proposte alla giunta regionale. In primis, mantenere l’attuale regime tariffario per i visitatori delle 5 Terre non residenti in Liguria, che siano persone singole, famiglie, o comitive non organizzate da operatori turistici; chiesta anche l’introduzione di un biglietto giornaliero per le comitive organizzate da operatori turistici (croceristi e simili; ndr) di 30 euro per persona al giorno, "in considerazione del fatto che il l’iperturismo è conseguenza della presenza di tali comitive". Chiesto anche di rivedere il contributo annuo destinato ai Comuni, che per il sindaco Moggia dovrebbe essere di un milione di euro. Infine il sindaco chiede di "assegnare ai residenti nelle 5 Terre di qualunque fascia di età, una carta ferroviaria che permetta loro di viaggiare gratuitamente, o a un prezzo simbolico, sulla tratta Levanto-La Spezia in ogni periodo dell’anno", e di praticare ai residenti nelle 5 Terre uno sconto del 50% sugli abbonamenti mensili o annuali relativi ad altre tratte all’interno del territorio ligure.

mat.mar.