Tremila presenze a DePortibus. I porti che collegano il mondo. Fra incontri, musica e teatro

Oltre 3000 presenze alla tre giorni di “DePortibus - Il festival dei porti che collegano il mondo”, caratterizzato da un ricco calendario di incontri dal mare al centro città, passando per i musei cittadini, il teatro e il terminal crocieristico. Complessivamente sono stati organizzati 15 summit tecnici, 9 incontri con gli autori, 2 concerti, 3 spettacoli dal vivo, 3 incontri dedicati all’arte per la scienza, 2 mostre d’arte, 4 spazi dedicati ai bambini, 3 proiezioni di film, l’esposizione di antiche imbarcazioni e regate per tutte e tre le giornate di festival, visite guidate al Museo Navale ed escursioni in battello alla scoperta del suo porto. Oltre 40 I giornalisti accreditati, 86 relatori, 50 tra artisti e autori. A fare gli onori di casa per le tre giornate di questo evento europeo dedicato interamente alla realtà portuale in tutte le sue sfaccettature, sono stati gli organizzatori del festival, Cristiana Pagni Presidente di Italian Blue Growth (IBG) e Mario Sommariva insieme a Federica Montaresi, rispettivamente presidente e segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (AdSP). Oltre all’ideatore del festival, Alfio Antognetti di Res Comunicazione, agenzia con sede a Spezia.

Tra i maggiori esponenti della scena politica nazionale, sono stati ospiti di “DePortibus” i Ministri Nello Musumeci e Matteo Salvini, il viceministro Edoardo Rixi, il sottosegretario per la difesa Matteo Perego di Cremnago, le onorevoli Valentina Ghio, Maria Grazia Frijia, Stefania Pucciarelli, gli assessori di Regione Liguria Alessio Piana e Giacomo Raul Giampedrone, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e la sindaca di Carrara Serena Arrighi. In più, i rappresentanti delle maggiori realtà italiane che ruotano attorno al sistema porto, tra cui Marina Militare, Capitanerie di Porto, Federazione del Mare, Confindustria La Spezia, Assoporti, Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (Dltm), Trenitalia, Enel, Fincantieri e RFI (Rete Ferroviaria Italiana). “DePortibus” è stata anche l’occasione per mettere a confronto i rappresentanti dei porti italiani con alcuni dei più importanti scali internazionali.

Per affrontare la tematica dell’architettura portuale, ospiti del calibro dell’architetto Stefano Boeri, e Walter Mariotti, direttore della rivista Domus e Beatrice Moretti, docente all’Università di Genova. Tra gli artisti che hanno intervenuti Nick The Nightfly e Sarah Jane Morris, per la parte di intrattenimento culturale, Luca Mercalli, Patrizio Roversi, Roberto Alinghieri e, all’Urban Center, gli autori delle maggiori case editrici italiane. “DePortibus” dà ora appuntamento al prossimo anno, in un nuovo porto d’Italia.