Tremila metri lineari di scaffalature "Porteremo via solo l’80 per cento"

di Franco Antola

Archivio. E’ la parola stessa a evocare l’immagine di montagne di atti polverosi dalla limitata attinenza con l’oggi, buoni più che altro a soddisfare curiosità e passione di pochi ricercatori e cultori di storia. Tanto più che a farla da padroni sono banche dati e dispositivi informatici capaci di scandagliare il passato, anche il più remoto, con pochi clic sulla tastiera del computer. Miracoli della tecnologia, certo. Ma l’Archivio di Stato è molto altro. Ne è convinta, ovviamente, Rosetta Ferrara, direttrice dell’Archivio di Stato spezzino, il contenitore della memoria storica di quelle amministrazioni – dai tribunali alle questure, dalla prefettura alla magistratura militare, agli uffici della leva, alla Sanità, solo per citarne alcune – che abbiano articolazioni territoriali, ma non solo quelle.

Quanto è grande, dottoressa, il contenitore di questa memoria?

"Qui da noi, parliamo di circa 3mila metri lineari di scaffalature, numeri all’apparenza limitati, se si pensa che a Torino la dimensione è di 90km. Il fatto è che la sede attuale è comunque inadeguata, anche e soprattutto per problemi legati alla sicurezza del personale. Senza contare che da 40 anni non sono state possibili nuove acquisizioni di dimensioni significative. Da Roma sono arrivate buone notizie e per questo dobbiamo ringraziare l’onorevole Orlando che si è preso a cuore il nostro problema. Nella nuova sede andremo nei primi mesi del 2024. Ci sposteremo nella bella palazzina costruita a fine ’800 in via Roma, un immobile di pregio, finalmente in centro".

Saranno risolti tutti i problemi?

"Non credo che riusciremo a trasferire lì tutto il materiale. Considerata la mole documentaria, contiamo di spostarne il 70-80%. Anche perché considerata l’architettura dell’edificio non sarà semplice riconvertirla alle nostre esigenze. Ci sono tanti locali di piccole dimensioni che per l’Asl, che occupava gli spazi prima di noi, evidentemente non erano un problema. La sistemazione delle scaffalature, in particolare, sarà complessa, considerando anche le strutture su binario e la notevole quantità di documenti pesanti e di grande formato. Nessun problema invece per la documentazione standard. A suo tempo avevo chiesto se era possibile unificare più locali di piccole dimensioni per farne uno o più di metraggio maggiore, ma i tecnici lo hanno escluso, quell’architettura ottocentesca, con i suoi muri portanti non lo consente".

Quale è il valore storico documentario del materiale dell’Archivio?

"Notevolissimo, nonostante le dimensioni non grandi della città. Fra le acquisizioni più importanti ci sono per esempio le carte della pace di Dante. E’ un grande patrimonio culturale da conservare, operazione resa complessa dall’esigenza di spazio, in costante crescita. E non si tratta di conservare solo gli atti del passato, l’avvento del digitale impone anche la conservazione del presente, intendendosi per tale ciò che è nelle memorie dei nuovi dispositivi digitali, in costante e rapida evoluzione. Eppoi c’è anche l’aspetto economico del materiale: il valore di ogni metro lineare di documentazione è stimato in 5.500 euro, provi a fare qualche conto".