Tremila ad Outdoor Sport all’aria aperta e cultura del territorio per il turismo garbato

Sport all’aria aperta e cultura del territorio a braccetto per Outdoor, la kermesse verde-blu promossa dal Comune della Spezia per fare tesoro in città del patrimonio ambientale e storico della comunità spezzina. In tremila hanno partecipato ai vari eventi che hanno scandito la giornata che ha avuto come cuore pulsante piazza Europa e proiezioni ad ampio raggio, in collina e sul mare tra trial, passeggiate guidate, pedalate, scherma, corse, arrampicate, immersioni subacquee, vela e gare di pesca. "La seconda edizione ha superato il successo della prima dando conferma al valore dell’intuizione alla base della manifestazione: fare sport a tu per tu con la natura fa bene alla salute e alla mente. Farlo insieme rafforza l’amicizia" dice l’assessore allo sport Marco Frascatore. "Si consolida così la vocazione turistica della città, sempre più motivo di attrazione per vacanze consapevoli, che lasciano il segno nel visitatore, educato alla conoscenza e al rispetto del territorio" rilancia l’assessore al turismo, e vicesindaco, Maria Grazie Frijia grata con tutte le associazioni che si sono spese nell’allestimento della manifestazione, da quelle sportive alle Pro Loco. Queste ultime si sono confrontate con una gara a quiz sulla storia del territorio: ha vinto quella di Pitelli.

Il sindaco Pierluigi Peracchini ha spinto per allargare il teatro degli eventi al mare, portando il saluto ai pescasportivi che con canne e lenze si sono confrontati nel porticciolo dell’Assonautica. "Vogliamo riappropriarci del mare e presentarci dal mare" musica per le orecchie del presidente Pier Gino Scardigli e del direttore Romolo Busticchi che fanno del marina la "porta" di ingresso alla citta per il diportisti in transito, guidati poi alla scoperta dell’entroterra.

Corrado Ricci