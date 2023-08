Trekking, tre presentazioni della guida sulla Via dei Monti Il primo oggi a Levanto

Tre eventi dedicati alla conoscenza della "Via dei Monti o de Pontremolo, da Pontremoli a Levanto attraverso la Lunigiana storica": parole e trekking condensati in altrettante presentazioni sulla guida realizzata da Federico Chiodaroli per Edizioni Cinque Terre, in programma a partire da oggi alle 18 nell’agriturismo degli Olivi a Bardellone di Levanto (info e prenotazioni, anche per la cena: 3930641515). Inseriti nel progetto "Una via, tanti cammini, la via dei monti e le sue ramificazioni: intrecci di passi, intrecci di storie" finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, i tre eventi continueranno domani al Chiostro di San Colombano a Brugnato alle 21.30 e il 5 agosto al circolo Acli di Cassana alle 18.30.