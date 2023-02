Trekking, riaperto il percorso dell’antica mulattiera

Il Comune di Levanto aggiunge un altro tassello alla rete escursionistica, che ormai si estende per oltre 80 chilometri fino ai confini con Bonassola, -Monterosso, Carrodano e Borghetto Vara, consentendo agli appassionati di trekking e passeggiate di visitare un vasto territorio che sale dal mare fino ai monti dell’entroterra. Nei giorni scorsi si è infatti concretizzata la riapertura dell’antica mulattiera che sale dall’abitato di Pastine a località Prati di Bardellone-Pianesia, collegando gli agriturismi Ca’ Melana e Degli Olivi, e rientrando sullo stesso sentiero sul crinale fino all’abitato di Lerici, con una deviazione anche per Vignana, permettendo così il rientro sul sentiero Lerici-Pastine. "L’intervento ha riportato la percorribilità in sicurezza su quello che considero il sentiero panoramico più bello della nostra vallata, che corre sui crinali esposti al sole e conserva tratti originali con gradoni in pietra – spiega il consigliere delegato Lorenzo Perrone –. Con quest’operazione raggiungiamo un duplice obiettivo: collegare a Levanto i due agriturismi presenti a Bardellone, e implementare la dotazione di percorsi ad anello". Nel frattempo, il Comune sta lavorando alla segnalazione e alla promozione dell’intera rete sentieristica, attraverso l’aggiornamento delle mappe Cai