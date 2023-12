Trekking col Cai dalla Litoranea al Santa Croce

Un appuntamento per conoscere uno dei rilievi che incorniciano la città: nella mattina di domenica 10 dicembre, la sezione Cai della Spezia organizza con la cooperativa Arte e Natura un trekking dalla Litoranea fino al monte Santa Croce, alla scoperta del lato a ovest della città lungo il sentiero 525. Tanti tesori naturalistici e non solo su queste alture: lecci, marmo Portoro, ma soprattutto siti che raccontano la storia della Spezia e che saranno illustrati dalle guide della cooperativa. Partnendo dal culto mariano del santuario della Madonna dell’Olmo, spazieranno fra i misteri di Casa Pilloa presso i ruderi dell’ospitale, e ancora i cannoni antiaerei sulla vetta, a guardia del golfo. Sarà deciso, in base alle condizioni meteo, se rientrare dalla stessa via o coprire un anello. Richiesto equipaggiamento da trekking, tempo di percorrenza: 3 ore circa, difficoltà TE, 350 metri di dislivello; il ritrovo è fissato alle 9 presso il parcheggio della trattoria "Paradiso del Golfo" in Litoranea, costo dell’uscita: € 10; info e prenotazioni: 347-1634537 o 338-9717391.