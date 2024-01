Tredicesima a metà, il resto a rate. Lavoratori della Maris in agitazione

La ’tredicecima’ tanto attesa a Natale è arrivata solo a metà, con la prospettiva di vedere il resto a rate da qui a maggio. Un quadro della situazione che ha scatenato la protesta dei lavoratori della Cooperativa Maris, entrati in stato di agitazione dichiarato dalle segreterie provinciali di Cgil, Fisascat Cisl, Fit Cisl e Uil trasporti. Decisione presa "considerato che la cooperativa Maris – scrivono i sindacati in una nota – non ha corrisposto ai lavoratori l’intero ammontare della tredicesima mensilità a dicembre 2023, ma solo una parte (50%), elargita successivamente ai termini previsti dalla norma". Non solo: dopo la riunione che si è tenuta nei giorni scorsi alla presenza delle stesse organizzazioni sindacali e dei vertici di Maris "è emerso che la Cooperativa risulta essere in difficoltà sotto il profilo economico finanziario, tanto da annunciare di dovere presentare un piano di ristrutturazione organizzativa". Le organizzazioni sindacali respingono la proposta "formulata dalla Cooperativa Maris in merito al saldo della tredicesima mensilità in 5 rate con ultima rata maggio, con un ritardo di ben 5 mesi i termini contrattuali della liquidazione. Prendiamo atto che non è stato risposto favorevolmente alla controproposta sindacale di liquidare la parte restante della tredicesima in due mensilità successive (gennaio e febbraio 2024)".

Problematiche che si sommano "al mancato adeguamento dei livelli di inquadramento di numerosi lavoratori; al mancato o ritardato versamento del Tfr ai fondi di previdenza complementare; alla mancata restituzione della quota sociale ai lavoratori e lavoratrici che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni 2021 e 2022".