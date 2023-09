Tre racconti di giallo a La Spezia di Innocenti

Un protagonista, tre racconti, un volume, uno sfondo alle vicende narrate che diventa importante come se si trattasse di un personaggio. Oggi pomeriggio alle 19 Maria Grazia Innocenti, spezzina trapiantata in Romagna, tornerà ‘in patria’ per presentare il suo primo libro "Tre pennellate di giallo", pubblicato da Lfa: incursione nella letteratura, arte a cui si era già affacciata con una serie di racconti, alcuni dei quali vincitori di premi. Messa in stand by la pittura, il suo principale amore creativo, ha mosso i primi passi nell’editoria, a cui si era già affacciata partecipando alla realizzazione di volumi e articoli in ambito scientifico pubblicati dallo studio di ortodonzia del compianto Giuseppe Cozzani. Massimiliano ’Max’ Ferrari, fotografo spezzino con l’hobby dell’investigazione, conduce il lettore in tre diverse avventure capaci di lasciare col fiato sospeso. Tanta suspense, pochi dettagli cruenti, uno stile già chiaro e capace di catturare. L’evento, moderato dalla giornalista Chiara Tenca, si terrà nella libreria Liberi tutti di via Tommaseo 49.