Tre paesi restano senza acqua Il sindaco bussa alla porta di Acam "Così non va, servono interventi"

Il problema si è ripresentato causando non pochi problemi agli abitanti e turisti della zona di Fontona, Pastine e Legnaro rimasti ancora una volta senza acqua. Domenica e lunedì il flusso si è interrotto a causa, a quanto pare, di rotture ai tubi che collegano le sorgenti alle vasche di distribuzione o altri inconvenienti negli impianti. Episodio che segue i ripetuti appelli (l’ultimo lo scorso maggio) da parte del’amministrazione comunale ad Acam Acque, con la richiesta di intervenire in maniera radicale per risolvere definitivamente e strutturalmente i problemi agli acquedotti di alcune frazioni della vallata, i guasti nella rete di distribuzione dell’acqua a Fontona, Pastine e Legnaro continuano a ripetersi, lasciando residenti e turisti senz’acqua fino agli interventi degli operai. "Dall’ultima mia richiesta – fa notare il sindaco, Luca Del Bello – a Fontona si sono verificate almeno altre tre interruzioni, a causa principalmente della vetustà di tubi che all’aumento della pressione si rompono. A Legnaro domenica abbiamo registrato un temporaneo blackout, al ripristino del flusso di acqua il getto era comunque molto limitato. Anche a Pastine abbiamo segnalato una situazione di criticità dovuta al malfunzionamento di un impianto che mostra i segni del tempo e deve essere ristrutturato". La presenza in queste frazioni di molti turisti, ospitati in case e in strutture ricettive, fa sì che il disagio coinvolga un numero consistente di persone, ormai esasperate da una situazione che, anche a causa del caldo opprimente, in estate diventa insostenibile.

"Chiederò nuovamente un incontro con Acam Acque in tempi brevissimi, al fine di anticipare i lavori infrastrutturali che già sono inseriti nel piano triennale 2023-2025 per arrivare ad una bonifica della rete idrica, perché non si può più continuare a rattoppare una rete che non è più in grado di garantire un servizio decoroso - anticipa il primo cittadino - A metà settembre conto di organizzare alcune assemblee pubbliche nei borghi maggiormente colpiti da questi disagi per incontrare gli abitanti, anche alla luce delle risposte che avrò ricevuto".