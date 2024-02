Tre milioni in più per la bretella: "Pronti a un’opera fondamentale"

Un bonus di 3 milioni di euro in più rispetto al finanziamento già erogato dal Ministero, per dare maggior tranquillità al percorso di realizzazione dell’infrastruttura che dovrebbe alleviare il traffico sulla Cisa attraversando il fiume. La bretella di collegamento tra Santo Stefano Magra e Ceparana, un ’viaggio’ di 410 metri sulle due sponde del Magra, sta prendendo forma almeno nella parte infrastrutturale che ha trasformato la tenuta agricola in quella che diventerà una carreggiata utile all’aggiramento delle arterie stradali ormai sovraffollate. L’aggiunta milionaria è stata garantita da Regione Liguria anche se probabilmente per completare l’infrastruttura entro luglio 2025, sarà necessario ancora un ulteriore sforzo economico. I lavori aperti nello scorso maggio stanno procedendo per rispettare il cronoprogramma del primo lotto mentre è ancora una speranza la seconda parte dell’opera, quella a gran voce reclamata dal Comune di Santo Stefano Magra. Tra il ponte che verrà e la via Cisa si viaggia ancora nell’aperta campagna nella zona della Macchia, sui viottoli di via Arenelle per nulla adatti alla trasformazione in un strada che sarà di forte impatto viario. La progettazione del secondo lotto è stata prodotta ma ancora mancano i finanziamenti. Quest’ultimo vuoto ha spesso sollevato le proteste del Comune di Santo Stefano Magra, non contrario al ponte soprattutto dopo la pioggia di milioni arrivati, ma fermo sulla necessità delle opere a corredo. E forse non è un caso che proprio nella visita al cantiere da parte dei vertici di Regione Liguria e Provincia della Spezia non fosse presente nessun rappresentante dell’amministrazione comunale santostefanese al contrario di Bolano rappresentato dal primo cittadino Alberto Battilani.

A fare gli onori di casa il presidente della giunta regionale Giovanni Toti, l’assessore Giacomo Raul Giampedrone e la consigliera Barbara Ratti, gli ingegneri Gianni Benvenuto, Leandro Calzetta e il capocantiere Daniele Storti. Il progetto esecutivo è stato redatto, dall’aggiudicatario della gara, ovvero dall’Ati di imprese costituito da Set Società Edilizia Tirrena Spa (capogruppo), Agnese Costruzioni Srl, Varia Costruzioni Spa e Scl Costruzioni e Montaggi Srl coadiuvato dal supporto progettuale di Itec Engineering Srl. Il progetto del ponte è stato firmato dall’ingegner Roberto Vallarino. "Come ente regionale – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – abbiamo integrato il fondo ministeriale proprio per far fronte a eventuali aumenti dei costi. E’ un’opera fondamentale per l’assetto viario che garantirà maggior fruibilità alla rete autostradale oltre alla normale circolazione e di certo non abbiamo assolutamente perso di vista il secondo lotto altrettanto strategico ma per il momento senza la copertura finanziaria, ma per il quale è stato predisposto il progetto". Anche il presidente dell’ente provinciale spezzino Pierluigi Peracchini ha sottolineato l’importanza dell’opera non soltanto per Santo Stefano e Ceparana. "Ma per tutta la provincia ormai congestionata dal traffico. Serve un secondo step progettuale e siamo convinti che la collaborazione tra enti sia fondamentale per trovare soluzioni: lavorando insieme si potrà raggiungere l’obiettivo".

Massimo Merluzzi