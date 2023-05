Tre mesi di dura navigazione nei mari del Nord Il diario di bordo di Petucco oggi alla Marina

Alla Marina di San Terenzo, oggi alle 16 (o in caso di pioggia nella sala parrocchiale Itala Mela) è in programma il sesto appuntamento della ‘Rassegna Letteraria 2023’ organizzata da Coop 1° Maggio. Nell’occasione sarà presentato il volume ‘9331 miglia’ di Dario Petucco scrittore nato a Bassano del Grappa, ma da tanti anni alla Spezia, con la passione del mare, che riporta in questa narrazione il suo diario di bordo degli oltre tre mesi di navigazione nei mari del Nord, compiuto da primo luogotenente della Marina militare italiana. Presenterà l’autore Beppe Mecconi, santerenzino, pittore, scrittore e regista, curatore della rassegna della Coop 1° Maggio. "Si tratta di un sorprendente diario di viaggio che Petucco, con maestria, ha racchiuso in un libro appassionante come un romanzo – afferma Settimo Scatena, presidente del sodalizio – , che bene si inserisce nella nostra rassegna, andando a rilanciare la tradizionale vocazione per il mare, e la navigazione di moltissimi nostri concittadini, risalente alla fine dell’Ottocento".