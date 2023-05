Tre ’lectiones’ all’Accademia con Farina, Barotti e Salvadori

L’Accademia Capellini, oggi alle 17, nella sede di via XX Settembre, accoglierà il pubblico per ascoltare tre ’lectiones magistralis’, Aprirà gli incontri l’intervento del professor Almo Farina, professore onorario di ecologia al dipartimento di scienze pure ed applicate dell’Università di Urbino e presidente della Società internazionale di ecoacustica, che ricorderà l’importanza del suono in tutti gli ambienti, terrestri e marini. Seguirà un intervento del professor Riccardo Barotti, già sindaco di Rocchetta Vara, sulle ‘Storie’, intese come ‘manufatti culturali’, capaci di aggregare gruppi sociali e di dare significato alla realtà. La terza lectio verrà tenuta da Federigo Salvadori. Il fotografo presenterà una selezione dei suoi scatti in tutto il mondo, accompagnandola con riflessioni sulle esperienze maturate durante i suoi viaggi. Al termine il presidente Giuseppe Benelli e il coordinatore del corpo accademico Franco Bonatti consegneranno ai relatori l’attestato di accoglienza fra gli accademici.