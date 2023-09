Tre giorni di Radio Rogna Musica e impegno sociale

Tre giornate dedicate al mito della radio declinata nella nuova versione web. Una festa che sarà occasione di approfondimento su temi sociali come la realtà del carcere, solidarietà, beneficenza ma anche divertimento, presentazione di libri, musica e buona cucina. Per il secondo anno Radio Rogna, radio web sarzanese di via dei Giardini, organizza la tre giorni all’area verde del centro sociale di Molicciara in collaborazione con gli Amici del Giacò e il patrocinio del Comune. Da venerdì a domenica il menù di incontri sarà ricco e variegato.

Si parte venerdì dalle 18 con il primo approfondimento dal titolo "Musica e carcere 2023" insieme a Giuditta Nelli (Arci Liguria Music for Freedom), Marco Solimano garante dei diritti dei detenuti del Comune di Livorno (responsabile nazionale Arci Detenuti), Stefania Novelli (presidente Arci La Spezia). Quindi "Rabbia e stile" quelli di #subwoofer Stu Cats, Pino, Fra e Michele Viglietti presentano il libro di Oscar Giammarinaro (Gli Statuto) con l’autore e dalle 22 Gli Statuto in concerto: quarant’anni di ska e attitudine!.

Sabato alle 16 "Facciamo Radio". Si aprono i microfoni di Radio Rogna per chi voglia sperimentare la magia del mondo radiofonico. A seguire "Siamo ancora all’asilo" ovvero le confessioni di due compagni di punk. Torna il laboratorio "ConMe" realizzato dai ragazzi che da anni frequentano il progetto realizzato dall’associazione Rasoterra. Sarà l’occasione per la presentazione del libro "Una profezioa attesa da anni" il libro di Fabio Gabrielli e del progetto "Furgomytho" che sta ultimando la campagna di finanziamento. Un ultimo sforzo per attrezzare il furgone-studio mobile che porterà avanti l’idea di Giulio coinvolgendo tanti ragazzi in un percorso itinerante. Alessandro Zannoni presenterà il nuovo libro del figlio Bernardo, Sista Sarah Sarah Iaia Santacà ospiterà Le Pietre dei Giganti prima del concerto delle 22.15. A seguire dj set di Federico Faggioni.

Si chiude domenica con una giornata che parte alle 11.30 parlando di musica classica con Nunzio Carpentiero, ospite Anna Viola Rollando. Dalle 15.30 "Butterfly on the radio" in poi: a cura di Hatria Beata Beatrix e Crowley Beata Beatrix, "Black out" musica nera per coscienze nerissime a cura di Andrea Volpi, Radio Macro, Radio Bar Bona con Alessio Bonatti, Federica Tourn e live acustico di Brighella, I suonamboli e dalle 21.45 concerto dei ROjaBloReCK.

Massimo Merluzzi