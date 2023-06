Tre giorni di musica lirica Concerti con Opera Forum

Un nuovo approccio all’opera lirica che possa avvicinare a questo genere di enorme valore culturale. La Spezia Opera Forum nasce da un’idea di Fiammetta Gemmi che da anni lavora per costruire un percorso di divulgazione musicale e che ha trovato terreno fertile nella collaborazione con i servizi culturali del Comune della Spezia. Un concerto e due occasioni di confronto: La Spezia Opera Forum si sviluppa su tre giorni durante i quali si potranno conoscere diverse sfaccettature dell’opera mozartiana. Il 24 giugno avrà luogo in Piazza Verdi alle 21.15 il concerto degli allievi della masterclass mozartiana tenuta da Natale De Carolis nell’ambito di ’Sarzana Opera Festival’, il maestro ha alle spalle una grande esperienza nel ruolo di Leporello e Don Giovanni, spesso sotto la direzione di Riccardo Muti. In questa serata l’accompagnamento al pianoforte sarà di Dragan Babij e l’evento sarà presentato del giornalista e critico musicale Sabino Le Noci. La novità in questo primo appuntamento sta anche nella possibilità di seguire il concerto in cuffia. Il 25 giugno in Sala Dante alle 21.15 si terrà "Dentro Don Giovanni", il maestro Michele Gamba al pianoforte racconterà il capolavoro e guiderà il pubblico alla scoperta dell’opera con un originale storytelling, introdurrà la serata Giancarlo Landini, critico musicale e musicologo. L’ultimo incontro sarà nella Sala della Provincia alle ore 21.15, "Don Giovanni sul lettino e alla sbarra – Don Giovanni dallo psichiatra e in tribunale": una rilettura critica e clinica del personaggio mozartiano, durante la quale si analizzerà la sua figura e il suo comportamento rapportandolo ai tempi odierni. Il professore e critico Giancarlo Landini intervista la dott.ssa Maria Rita Parsi (psicoterapeuta, saggista e docente) e il dott. Alberto Bazzano (avv. del Foro di Torino, già Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Asti, Cultore della Materia presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università di Torino). Parteciperanno alla conversazione, la dott.ssa psichiatra Rosanna Ceglie. Saranno presenti l’attore del Piccolo Teatro di Milano Andrea Sorrentino (voce recitante), il basso baritono Natale De Carolis e due allievi della masterclass mozartiana. Al pianoforte Dragan Babjc.