Tre appuntamenti con l’UniTre Si parte dal libro di Maria Eguez

Nell’ambito della Giornata internazionale della poesia, oggi alle 16.30, all’Hotel Selley, a cura dell’Unitre (Università delle Tre età) di Lerici, verrà presentato il libro di Maria Luisa Eguez, ‘Di acque,di terre,di cieli,di fuochi e d’ogni altra forza’ edito da Prometheus. "I quattro elementi scandiscono le tappe di questo percorso di ricordi e speranze, dalla giovinezza alla piena maturità" spiega nella prefazione Alessandra Tarabochia. Dialogano con l’autrice il giornalista Egidio Banti, il poeta Paolo Stefanini e Barbara Sussi, vicepresidente del premio ‘Montale fuori di casa’. Domani sempre alle 16.30 nella sala consiliare del municipio lericino, per il corso ‘Miti al femminile’, Cinzia Forma presenta ‘Giocasta: la moglie-madre infedele. Edipo re di Sofocle’. In quella stessa location, venerdì (sempre 16.30) per il corso di filosofia, Pietro Lazagna propone la lezione ‘Le parole della filosofia’.