Travolto da un ragazzo in scooter Grave 54enne dipendente Maris

Sono sempre gravi ma stabili le condizioni del 54enne operatore della Maris investito giovedì mattina a Ceparana da uno scooter, mentre era impegnato nelle operazioni di ritiro dei rifiuti porta a porta. L’uomo si trova ricoverato nel reparto di rianimazione del Sant’Andrea, a causa delle molteplici fratture subite nello scontro, una delle quali molto seria al cranio. L’episodio era avvenuto alle 7.30 in via Genova, in un tratto rettilineo della provinciale che attraversa la frazione di Canevella. L’uomo, residente nel Comune di Bolano, stava lavorando quando per causa in corso di accertamento da parte del comando municipale di Ceparana è stato investito da uno scooter condotto da un ragazzo di 17 anni. Un urto violentissimo, con l’operatore sbalzato pesantemente sull’asfalto.

Stessa sorte per il giovanissimo, rimasto a terra ferito. Immediati sono scattati i soccorsi, lanciati anche da alcuni colleghi di lavoro che assieme al 54enne erano impegnati nella raccolta dei rifiuti. Immediati sono scattati i soccorsi, che hanno portato sul posto in pochi minuti l’ambulanza della pubblica assistenza di Ceparana e il personale medico infermieristico del 118 della Spezia a bordo dell’automedica Delta1, che dopo la prima assistenza hanno disposto per entrambi il trasporto d’urgenza al Sant’Andrea, dove si trovano ricoverati. L’uomo - la cui prognosi resta riservata - ha rimediato numerose fratture in varie parti del corpo, mentre il ragazzo nello scontro ha riportato diverse fratture al volto.