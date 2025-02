Travolta da un’auto, paura per una anziana

Stava attraversando la strada per correre alla fermata dell’autobus in via Veneto ma è stata centrata da un’automobile che l’ha sbalzata a terra. L’anziana ha riportato una profonda ferita alla testa ed è stata ricoverata all’ospedale Sant’Andrea. L’incidente si è verificato ieri mattina intorno alle 10.30 proprio di fronte all’ingresso dell’ospedale cittadino. La signora, in compagnia di una amica, ha affrettato il passo per riuscire a prendere l’autobus diretto verso il centro cittadino e per dinamiche al vaglio degli agenti del comando della polizia municipale una vettura l’ha urtata. I soccorsi sono stati immediati e la donna dope le prime cure del personale di Delta 1 del 118 e della Pubblica Assistenza della Spezia è stata trasferita in shock room. L’incidente ha provocato lunghi rallentamenti del transito su via Veneto diretto verso il centro.