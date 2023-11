’Trasversalità’ al Camec. La fisarmonica di Battiston dialoga con le opere d’arte

Autore di un centinaio di composizioni, diplomato in fisarmonica, fagotto, musica corale e direzione di coro, l’ospite della nuova tappa – la sesta del cartellone – di ‘Trasversalità’, in programma domani alle 21 al Camec. Anche il Centro d’arte moderna e contemporanea, quindi, partecipa al festival musicale organizzato dal Conservatorio Puccini e dal liceo musicale Cardarelli, in collaborazione con Arc en ciel e Dionee Musicali.

Un florilegio di brani per fisarmonica saranno eseguiti da uno straordinario interprete di questo strumento, Ivano Battiston, che dialogheranno con le opere esposte nella mostra ‘BluBlue. Opere dalle collezioni del Camec’. Nel libretto, di Cognetti ‘Kokoro’, di Magini ‘Trenta per IV’, di Rojac ‘Da Studi sulla risonanza I – nell’attesa’, di Galliano ‘Averse’, di Rettagliati ‘Minotauro’, di Rotili ‘Inno’, di Solbiati ‘Amicalement’, di Solci ‘Ballad of the secret name’, di Wessman ‘Nostalgico’, di Noth ‘Française, d’après Claude Gervaise’. Dal 1978, dopo aver vinto il XXVIII Trophée Mondial de l’Accordéon, Battiston si dedica alla fisarmonica da concerto come solista e camerista. Mario Brunello lo ha voluto per incidere musiche di Sofia Gubaidulina, Luciano Berio per il concerto inaugurale della Sala Santa Cecilia al Parco della Musica di Roma e Avi Avital per il cd ‘Between Worlds’ edito dalla Deutsche Grammophon. Ha inciso anche per Warner Fonit, Sargasso Records, Promo Music, Profil - Hanssler, Velut Luna, Ema Records e suonato in tutta Europa, Russia, Nord e Sud America, spesso anche come solista con orchestra (I Solisti di Mosca, Orchestra della Radiotelevisione Slovena di Ljubljana, ‘Quad City Symphony Orchestra’ negli States, l’Orchestra da Camera di Krasnojarsk in Russia, Orchestra Filarmonica e della Rai di Torino, Orchestra d’Archi Italiana, Orchestra della Toscana, ‘Pomeriggi Musicali’ di Milano, Sinfonica di San Remo, I Solisti Aquilani e tanti altri). È docente di fisarmonica, dal 1992, al Conservatorio ‘Luigi Cherubini’ di Firenze. Marco Magi