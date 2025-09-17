Trasporto scolastico in panne. Il bus non passa, alunni a terra: "Penalizzato il diritto allo studio"

Continuano i disservizi del trasporto scolastico. Anche ieri mattina, nel secondo giorno di scuola, sono arrivati pesanti disagi: la corsa delle 7.20 dalla frazione arcolana di Cerri verso Lerici non è mai passata, lasciando a piedi un gruppo di studenti senza alcun preavviso. Alla fermata erano presenti ragazzi diretti alle scuole medie di Lerici e altri che, da Barcola, avrebbero dovuto proseguire per il Parentucelli-Arzelà di Sarzana. Il mancato servizio ha costretto le famiglie a improvvisare soluzioni alternative. Stessa cosa lunedì: nonostante la fascia protetta relativa allo sciopero, non è passato l’autobus che porta gli studenti da Piano di Arcola a Sarzana. "Si tratta dell’ennesimo episodio di corse saltate nelle linee extraurbane gestite in subappalto dalla ditta Trotta-Riccitelli, un problema che si ripete con regolarità e che riguarda diversi comuni della provincia spezzina – dice il consigliere provinciale e vicesindaco di Arcola, Gianluca Tinfena –. È inammissibile che studenti subiscano questa situazione fin dai primi giorni di scuola. Si tratta dell’ennesimo episodio di corse saltate senza motivo nelle linee extraurbane in provincia. A una mia interrogazione urgente in Consiglio provinciale mi hanno risposto che non sussistono particolari criticità. In realtà la situazione sta diventando sempre più grave di settimana in settimana. Le famiglie sono stanche – dice Tinfena – gli studenti penalizzati, e i disagi si sommano giorno dopo giorno. È urgente un intervento concreto della Provincia, perché un servizio inefficiente non può diventare la normalità. Il diritto allo studio, la puntualità e la sicurezza degli studenti non possono più dipendere da fortuna o improvvisazione. Serve responsabilità, trasparenza e un piano serio per un trasporto degno".

mat.mar.