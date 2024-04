Trasporti sanitari, è emergenza: "Insufficienti i contributi regionali"

Non c’è più tempo. È riassunto in questo slogan il grido di allarme lanciato dalle organizzazioni di volontariato che operano nel trasporto sanitario in Liguria. "Grazie al nostro quotidiano impegno - dichiarano Croce Rossa, Anpas, Misericordie e Anas - e all’esemplare collaborazione tra i nostri soccorritori e il personale medico, infermieristico e tecnico del 118, la Liguria, a dispetto di un territorio certamente complesso, è ai primi posti per tempestività di reazione, oltre che per efficienza. Ma certamente non possiamo far finta di non sentire un campanello d’allarme che da ormai troppo tempo sta continuando a suonare". A preoccupare le organizzazioni di volontariato e a farle dubitare di essere ancora in grado in un prossimo futuro di garantire un servizio efficiente, sarebbe un aumento dei costi sostenuti che viene definito come indiscriminato. "I dati purtroppo ci mostrano che i rimborsi riconosciuti da Regione Liguria non sono nemmeno sufficienti a coprire i costi vivi del servizio, il quale sopravvive solo grazie alla buona volontà di chi opera e alla generosità dei cittadini. Siamo abituati a fare molto e a parlare poco. A rimboccarci le maniche sempre e comunque. Ma ora continuare a tacere è impossibile". Una situazione che sarebbe così grave da rischiare di portare alla chiusura molte associazioni e alla drastica riduzione dei servizi, mettendo a repentaglio l’assistenza nel territorio. "Non c’è più tempo! Pur nelle ristrettezze di un bilancio gravemente compromesso - concludono le organizzazioni di volontariato - la politica deve avere la forza di decidere quali sono gli impegni rispetto ai quali non si può fallire. Noi ci saremo, ma le capacità e le risorse per rimediare a ciò che la mano pubblica non offre sono ormai esaurite".

