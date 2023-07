Trasporti ridotti all’osso Navette per le colline Ultimo viaggio alle 20,30 "Gli enti non hanno soldi"

Decine di migliaia i turisti che in estate si riversano nel territorio provinciale e quando sbarcano dalle navi da crociera l’onda umana a Spezia città raggiunge anche le 4, 5mila unità in più in un solo botto. Numeri notevoli per un territorio non certo vasto e morfologicamente difficile che deve fare i conti con servizi di trasporto pubblico che non sono in grado di reggere all’urto. A risentire dei limiti senza dubbio i lavoratori che operano nel settore ricettivo e turistico dove i turni serali sforano, e di parecchio, la mezzanotte e i i turisti che se vogliono godersi una cena a Porto Venere o in un altro dei caratteristici borghi marinari della provincia, e decidono di utilizzare il mezzo pubblico, devono fare i conti con orari di rientro che non vanno oltre le 20,30. C’è da dire che a giugno l’aministrazione spezzina proprio per andare incontro alla richiesta di un trasporto pubblico aggiuntivo ha deciso di dare il via a una sperimentazione. La possibilità per i tassisti spezzini di avvalersi di sostituti alla guida: un “secondo conducente“. Questo per garantire l’estensione dell’orario di servizio e nello stesso tempo permettere agli stessi autisti di rispettare i turni di riposo. Un doppio autista che potrebbe essere una famigliare del titolare della licenza o un sostituto vero e proprio. La panacea? Per niente. A delinearne i limiti Nicola Carozza di Confartigianato. "Questa sperimentazione si sta attivando su Spezia – spiega – ma per i comuni più piccoli è impensabile. Il trasporto pubblico non può essere sostituito dai taxi. Sia chiaro, i taxi se li mandi a Porto Venere mancano a Spezia. E poi su 44 licenze solo 6 sono quelle che hanno dato la disponibilità". E porta l’esempio di Lerici come alternativa valida. Il Comune infatti ha attivato un servizio navetta che prevede una corsa ogni 30 minuti dalle 8,30 all’una di notte per collegare San Terenzo, Lerici con i piccoli paesi collinari dove si trovano una bella fetta di strutture extra alberghiere: Pugliola, Pozzuolo Bagnola... Per questo servizio aggiuntivo Lerici ha sborsato oltre 450mila euro. Questo permette al turista che alloggia in collina di scendere alla marina e cenare al ristorante e poi con calma rientrare nel B&b. Il nodo della questione, come sottolinea Carozza è che – "ad oggi i mezzi pubblici sono tarati in base alle necessità di 30 anni fa, ma la situazione non è la stessa se consideriamo il flusso turistico".

Per Stefano Bettalli della Filt Cgil il problema sono, per buona parte, i costi e la necessità per il trasporto pubblico di far quadrare i conti. "Non è soltanto un problema spezzino ma generale. Quest’anno per esempio, mi risulta che Atc chiuderà il bilancio con un leggero passivo. La cosa non è ancora certa del tutto ma le voci ci sono. Per stare in piedi cosa fanno? Atc ha mantenuto in house le linee con le corse maggiori. Il resto è stato affidato al privato ma ad una certa ora di corse non ce ne sono più". Ed è così che la collina che circonda Spezia dalle ore 20 in poi rimane senza collegamenti. Qualche esempio. Se da Biassa vuoi andare a cena in centro senza usare la macchina, e tornare col mezzo pubblico, devi avere orari di cena nordici perché l’ultima corsa è alle 20,30. Se poi è domenica il ritorno è alle 20. Per rientrare alla Lizza l’ultima corsa è alle 19,20. A Fabiano Basso 20,43, Fabiano Alto 19,58. Il discorso cambia se vuoi andare rientrare da Lerici qui la Linea L garantisce l’ultimo bus all’una di notte. Da Porto Venere a mezzanotte e mezza.

A.M.Z.