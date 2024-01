Trasferiti tre detenuti violenti. Avevano aggredito gli agenti

"E’ stato trasferito ieri, direzione Piemonte, l’ultimo dei tre detenuti autore di una violenta aggressione ai danni di un poliziotto penitenziario. Il detenuto, 32 anni, di origine ecuqdoriana con reati di tentata rapina, tentato omicidio, portod’armi, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento, aveva preso a bastonate un agente, poi trasportato al pronto soccorso".

Lo dichiara Fabio Pagani, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. "In 16 qiorni nel mese di dicembre 2023 tre gravissime aggressioni - precisa Pagani - che hanno costretto il cartello sindacale ad uno stato di agitazione inevitabile. L’arrivo del provveditore in carcere alla Spezia venerdì scorso è sembrato risolutivo in merito all’ultimo trasferimento del terzo detenuto violento, occorre pianificare una serie di interventi, primo di tutti creare una camera per l’isolamento e una per art. 32 (detenuti violenti), non è possibile che alla Spezia detenuti, dopo fatti così gravi restano impuniti". "Altro dato positivo, oggi è la conta detenuti generale che da 165 è passata a 147", conclude il segretario della Uilppap.