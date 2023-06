Cuore nuovo a un 18enne. Studente salvato in extremis, colletta per la mamma

La Spezia, 17 giugno 2023 - Il nuovo cuore si è materializzato quando ormai il suo giovane fisico era sfibrato dalle complicazioni indotte dall’organo pulsante dalla nascita: troppo grande, incapace di produrre un’adeguata circolazione del sangue nel sangue nel corpo. Stanchezza e svenimenti erano diventati all’ordine del giorno per Anwar Makrate, 18 anni, nato da genitori marocchini, residente all’Acquasanta, studente della quarta meccanici dell’istituto professionale Domenico Chiodo. Era appesa ad un filo la sua vita quando si è palesata la donazione di un cuore compatibile con le sue necessità e il suo gruppo sanguigno. Il trapianto è avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. La notizia è circolata in città per effetto del tam tam partito dalla scuola dove i compagni erano e sono costantemente aggiornati delle condizioni di Anwar. Hanno tirato un grande sospiro di sollievo. Così gli insegnanti che si sono prodigati in un assist meritorio. Si sono tassati per sostenere le spese di trasferta a Bologna della mamma Khaddouj Douah, alle prese non solo con l’ansia per le condizioni fisiche del figlio ma con gravi difficoltà economiche: separata dal marito dalla nascita di Anwar, vive grazie al reddito di cittadinanza.

"Anwar è ancora in prognosi riservata. Dopo l’operazione ha dovuto fronteggiare complicazioni respiratorie. Ma giorno dopo giorno le sue condizioni stanno migliorando. Siamo ottimisti e grati a tutti coloro che sono al nostro fianco" dice lo zio Mauro Carli, spezzino, che puntualizza.

"Un sostegno davvero determinante quello arrivato idealmente e materialmente per permettere ad Anwar di avere la mamma al suo fianco: impossibile per lei permettersi un albergo a Bologna. Fa avanti e indietro col treno" dice Mauro. La gratitudine si allarga all’equipe medico infermieristica del Sant’Orsola che ha un cura il ragazzo e anche a della dell’ospedale San Martino di Genova che ha gestito la prima fase dell’emergenza, ad aprile quando Anwar era finito tra la vita e la morte perchè il vecchio cuore arrancava. Già a Genova era stato salvato. Poi il trasferimento a Bologna, sulla via del trapianto, compiuto all’ultimo tuffo. "Non sappiamo di chi sia il donatore ma siamo profondamente grati ai familiari che hanno adempiuto alla sua ultima volontà di donare il cuore che ha generato nuova vita" dice zio Carl o. Anwar , per fron teggiare complicazioni respiratorie post intervento, è stato intubato. Non riesce a parlare ma è lucido e gli occhi scintillano di passione per la vita. "La serenità del suo sguardo, la sua capacità di testimoniare amore con l’espressione del volto ci rassicurano: ce la farà!"

Il desiderio di Anwar è quello di tornare presto alla Spezia, ricongiungersi con i suoi amici e centrare un altro sogno: "Abitare in una casa meno disagiata rispetto all’alloggio popolare di cui con la mamma ha finora usufruito: questa è segnata dall’umidità. Il tema è attenzionato dai servizi sociali che si stanno adoperando per permettere al ragazzo la ripresa in una dimora più salubre, come hanno chiesto gli stessi medici del Sant’Orsola".

Ora è ancora ricoverato in terapia intensiva. Sono possibili solo le visite dei familiari. Docenti del Chiodo e compagni devono attendere. Erano invece andati a trovarlo a San Martino.

"Siamo vicini idealmente ad Anwar e ai suoi cari; sappiano che possono contare su di noi…" dice l’insegnante del Chiodo che si è presa cura della vicenda ma vuole restare anonima. Il preside Emilio Di Felice rilancia: "A scuola c’è sempre il bussolotto per raccogliere offerte...". La contribuzione si sta intanto allargando oltre le mura dell’istituto professionale.