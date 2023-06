Trapianto, Anwar ringrazia E spera nella nuova casa

Anwar ora respira senza ausili esterni. Dopo le complicazioni respiratorie subentrate al trapianto del cuore che avevano reso necessaria la tracheotomia, le condizioni del giovane 18enne di origini marocchine, studente della quarta meccanici navali dell’istituto professionale ’Chiodo’, sono sensibilmente migliorate. "La ripresa procede speditamente" dice lo zio Mauro Carli, soddisfatto e grato con l’equipe medico infermieristica dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna (dove è stato praticato l’intervento quando ormai Anwar era allo stremo delle forze) e con tutti coloro che hanno concorso a sostenere le spese della mamma, che vive col reddito di cittadinanza ed è separata, per stare al fianco di Anwar. Il ragazzo ha saputo della colletta effettuata dagli insegnanti della scuola spezzina , dell’incoraggiamento giunto dai compagni del Chiodo e della raccolta fondi on line promossa dallo zio (https:gofund.me496b431c) è giunta a 3.175 euro.

Anwar ha voluto dedicare il fiato ritrovato per ringraziare a sua volta. "Fanno bene le cure a cui sono sottopposto ma fa anche tanto bene sapere di avere degli amici, noti e sconosciuti che si stanno adoperando per te. Voglio ringraziarli ora con un pensiero generale ripromettendomi di stringere la mano ad uno ad uno. Ho saputo che ci sono anche tante persone anonime che contribuiscono alle spese. Se non vogliono rendersi riconoscibili, sappiano che anche loro sono nel mio ... nuovo cuore. Per tutti una promessa: darò il massimo per completare gli studi, per coronare il mio sogno: lavorare in un cantiere navale per concorrere a costruire e allestire barche, occupandomi di motori marini e impianti elettrici. Vorrei tanto lavorare al cantiere Sanlorenzo. Conosco amici che ci lavorano sono felici. Sarebbe bello riuscire a fare uno stage lì….". Intanto l’urgenza in vista del ritorno alla Spezia di Anwar è quella di un’abitazione adeguata per accompagnare la sua ripresa. L’alloggio dell’Arte di cui Anwar e la mamma fruiscono, all’Acquasanta, ha delle criticità. "E’ molto umido, non è salutare. Gli stessi servizi sociali del Comune hanno sollecitato Arte ad mettere a disposizione una casa più confortevole" dice lo zio mostrando le foto delle pareti dell’alloggio attuale segnato dalla muffa.

Corrado Ricci