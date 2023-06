Transumanza del Dragun sulle rotte delle acciughe

Si chiama transumanza, in analogia con la vecchia pratica della pastorizia per la migrazione del bestiame che portava “pel tratturo antico al piano…”. sulle vestigia degli antichi padri” (D’Annunzio).

La declinazione nautica del termine porta a Camogli dove la migrazione è quella della barca simbolo della città-culla della marineria: Il Dragun. Giunta al suo 54esimo compleanno, la barca a remi e a vela costruita dal compianto Ido Battistone è tornata al suo elemento naturale per la missione forse più impegnativa, ma anche più riconoscente verso gli avi: affrontare il mare costiero e aperto per 150 lunghe miglia sulle rotte della pesca delle acciughe che portavano al trasferimento dei pescatori camoglini nelle acque dell’isola di Gorgona. Avverrà ad inizio luglio, con una scorta premurosa: la goletta Pandora, dove i marinai del Dragun, a turno, potranno riposarsi per recuperare le energie necessarie per la lunga navigazione a remi.

La missione amarcord, tesa a ricostruire la cosiddetta campagna dei 100 giorni, passerà dalle 5 Terre e dal Golfo della Spezia, con due tappe: a Monterosso e alle Grazie. A fare da apripista domenica scorsa è stata la ’transumanza’ del Dragun verso il mare: dal luogo di ricovero invernale all’ombra delle grandi padelle della sagra del pesce, al porto: un viaggio di oltre un chilometro a spinta di braccia su strade e caruggi. Piccole acrobazie terrestri sulla via dell’impresa nautica. Protagonisti, anche qui, i marinai che condurranno il Dragun in mare agli ordini del comandante Andrea Costa e quelle degli amici radunati a Camogli in un comune sentire di amore per la tradizione marinara, per la voga, per la vela latina e, in questo caso, per la pesca delle acciughe, giunta al suo clou stagionale.

Il Dragun non andrà materialmente a pesca ma batterà le rotte degli avi partendo dal golfo della Spezia, lo spicchio di Liguria più prossimo alla Gorgona. Praticità e promozione culturale si salderanno. Accadrà già dal primo luglio, con la passerella del Dragun a Genova per l’Ocean Race. Poi soste a Monterosso (il 3 luglio) e alle Grazie (il 4) da dove, meteo permettendo, la barca spiccherà il volo per Gorgona. Il progetto della missione sarà illustrato il 1 luglio a Genova, il 2 a Camogli e il 3 a Monterosso. Il 7 luglio alle Grazie il report della missioni in Gorgona, con lezione sulla salagione delle acciughe che il giorno successivo, a cura della Pro Loco, avrà il suo momento clou ai giardini l’8 luglio. Ad accompagnare l’attesa del Dragun la mostra "Notte d’argento", sulla pesca con le lampare, al Cantiere della Memoria.

Corrado Ricci