Transazione ecologica e energetica Investimenti del Pnrr nei territori Tavola rotonda a Villa Marigola

La sfida della transizione ecologica ed energetica per un paese più resiliente. Al via oggi pomeriggio, a Villa Marigola, un convegno che vedrà confrontarsi i massimi rappresentanti dell’industria e della politica sul tema, attualissimo, degli investimenti del Pnrr nei territori. Una tavola rotonda di due giorni - 24 e 25 marzo - che vedrà la partecipazione tra gli altri di Francesco Starace (amministratore delegato di Enel), di Alessandro Profumo (amminstarore delegato di Leonardo), e dei ministri Lollobrigida (agricoltura), Fitto (affari europei), Zangrillo (pubblica amministrazione) e Piantedosi (interno). L’iniziativa – organizzata dall’Associazione nazionale dei funzionari dell’amministrazione civile dell’Interno (Anfaci), con il patrocinio del ministero dell’Interno e della Regione Liguria – costituirà un momento di riflessione e di dibattito su elementi di discussione cruciali per lo sviluppo economico del paese. Nel corso di diverse tavole rotonde, moderate da Flavia Giacobbe, direttrice della rivista Formiche, verranno approfondite le le opportunità e le sfide discendenti dall’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con uno sguardo particolare alle ricadute dei processi di modernizzazione legati allo sfruttamento di nuove forme di energia, alle politiche di coesione e ai profili di prevenzione antimafia, aspetto quest’ultimo, sulle quali le Prefetture da sempre costituiscono un imprescindibile presidio di legalità.

La transizione ecologica – questo sarà ribadito – è un processo che necessita di essere governato. Economia e ambiente devono e possono coesistere e l’investimento in fonti rinnovabili non è più rimandabile. Il passaggio da un tipo di energia inquinante a una pulita è la nuova frontiera dei sistemi economici e non è un caso che i giovani siano impegnati in prima persona in questa battaglia. Oggi pomeriggio, dopo i saluti istituzionali, si confronteranno sulle sfide dettate da questo cambiamento in atto i vertici dei principali gruppi industrali italiani. Alle 18 una testimonianza dell’imprenditoria ligure, con la vicepresidente di Erg Giovanna Mondini, mentre a concludere i lavori sarà il ministro Lollobrigida. Il convegno, organizzato insieme alla Prefettura della Spezia, sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso Youtube.