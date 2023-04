Tramonti da salvaguardare Comune e Parco 5 Terre stanziano 120mila euro

Il territorio di Tramonti è tanto bello quanto fragile e la sua tutela diventa un impegno condiviso. Comune della Spezia, Parco delle Cinque Terre e le tre associazioni "Per Tramonti", "Campiglia" e "Vivere Tramonti" hanno firmato un protocollo d’intesa triennale per la manutenzione e la salvaguardia di quest’area unica per bellezza e patrimonio di storia e cultura. Il Comune capoluogo e il Parco hanno contribuito con lo stanziamento di 120mila euro e impegnano le tre associazioni ad occuparsi della pulizia, del controllo e del mantenimento degli oltre 20 chilometri di rete sentieristica all’interno della quale si trovano anche le conosciutissime scalinate a picco sul mare. Questa collaborazione si è resa necessaria per garantire la conservazione e la salvaguardia di un territorio che nel corso del tempo ha vissuto grandi cambiamenti. Se in passato i terreni di Tramonti erano messi in sicurezza dai contadini e dai residenti della zona che coltivavano la vite e non solo, oggi gli abitanti sono calati in numero e il progressivo abbandono dell’agricoltura ha portato ad una minore cura quotidiana. Di contro sono però aumentati i turisti che visitano la zona alla ricerca dello scatto perfetto da postare sui propri canali social, senza però avere la consapevolezza e le informazioni necessarie per tenere comportamenti corretti che possano garantire la conservazione in buono stato di questi percorsi immersi nella natura. I cambiamenti sociali hanno avuto un forte impatto su queste terre a picco sul mare, ma grazie alle associazioni questi luoghi tornano a vivere e ad essere attenzionati. Alla conferenza erano presenti Caterina Natale, presidente associazione Per Tramonti, Nicola Bracco e Marco Cerriani Associazione Campiglia e Alessio Fosella dell’associazione "Vivere Tramonti". Sono stati proprio i partecipanti a raccontare le loro attività e l’impegno nel recuperare terreni abbandonati, nel sistemare i muretti e terrazzamenti e il continuo controllo sullo stato dei sentieri. Dalla produzione di Cimento da parte dell’associazione Per Tramonti alla coltivazione dello zafferano portata avanti dall’associazione Campiglia, questi terreni si riprendono un ruolo da protagonista. Grazie a questo protocollo d’intesa va infatti a formarsi un tavolo permanente dove istituzioni e associazioni possono dialogare e confrontarsi, guardando al futuro con progetti e investimenti mirati al mantenimento delle scalinate, dei muretti a secco e della storia di Tramonti, un patrimonio di grande valore per tutti.