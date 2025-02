Tragedia di Lagoscuro . L’autopsia sull’operaio morto cadendo dal tetto

Verrà eseguita venerdì mattina l’autopsia su Mehemet Xibraku l’operaio che ha perso la vita la scorsa settimana cadendo da un tetto di un capannone nella zona di Lagoscuro nel Comune di Vezzano Ligure. Il sostituto procuratore Giacomo Gustavino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico del titolare dell’azienda dove la vittima lavorava da diverso tempo e della proprietaria del capannone, entrambi spezzini. La Procura della Repubblica vuole far luce sulle cause che hanno portato alla caduta del sessantasettenne che la mattina della tragedia è salito sul tetto di copertura di diverse attività artigianali per verificare le condizioni dell’infrastruttura dalla quale si lamentavano infiltrazioni di acqua piovana. Da quanto è emerso dai primi riscontri effettuati dal personale dello Psal dell’Asl 5 spezzina e carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro Xibraku non stava tecnicamente intervenendo sul danno ma, insieme a un collega scampato miracolosamente alla caduta, soltanto controllando la situazione per poi relazionare sull’eventuale operazione da svolgere. Ma il tetto si è improvvisamente aperto e l’uomo è precipitato all’interno di un’officina dopo un volo di quasi dieci metri. L’uomo è finito all’interno dei locali in quel momento chiusi e senza nessuno all’interno. Soltanto le grida del collega rimasto incolume sul tetto hanno attirato l’attenzione di altri lavoratori che hanno avvisato il titolare del magazzino che ha quindi aperto lo stabile consentendo i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari. L’uomo però è deceduto sul posto. Il sostituto procuratore Giacomo Gustavino titolare dell’indagine oltre a aprire un fascicolo per omicidio colposo ha affidato l’incarico dell’autopsia alla dottoressa Isabella Caristo dell’istituto di medicina legale dell’Università di Genova. Intanto la moglie e le tre figlie dello sfortunato lavoratore di origini albanesi, ma da diversi anni residente a Spezia, si sono affidate al collegio difensivo composto dagli avvocati Luigi Fornaciari Chittoni, Cesare Bruzzi Alietti, Delma Bartoletti e Samantha Castrogiovanni tutti del foro spezzino. Dopo l’esame fissato all’ospedale spezzino Sant’Andrea la famiglia potrà salutare il proprio caro e fissare la data del funerale.

Massimo Merluzzi