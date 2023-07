Traffici in drastico calo "Subito azioni risolutive Un vertice in Authority

Un tavolo di speranza per fare squadra e affrontare i disagi che sta vivendo il porto. Dall’incontro in programma domattina tra i vertici dell’Autorità di sistema portuale e la categoria degli autotrasportatori si spera di uscire con idee e soprattutto sostanza per dare risposte concrete a un momento estremamente difficile che vede lo scalo spezzino perdere terreno rispetto agli altri porti nazionali senza parlare del confronto con quelli europei. Se è vero che la crisi soprattutto post pandemica e la successiva situazione bellica in Ucraina non ha guardato in faccia nessuno, e quindi per nulla agevolato il mercato, è altrettanto significativo il report che Confartigianato Trasporti ha evidenziato. Il crollo di lavoro ha reso necessarie azioni immediate che le associazioni di categoria hanno più volte messo in chiaro anche se, per il momento, il traffico nel porto è decisamente calato. Un tentativo di svolta sembrava essere scattato giusto un anno fa, ma quello che lamentano le associazioni è proprio il brusco stop che praticamente ha lasciato al palo le buone intenzioni iniziando soltanto a sperimentare con Adsp un rilevamento dei mezzi e la trasmissione dei dati.

Lo specchietto della crisi? E’ rappresentato dalle ferie che tanti autotrasportatori hanno deciso di anticipare al mese di luglio. "Non si era mai visto in passato – spiega Stefano Ciliento, presidente Confartigianato Trasporti – perché ci siamo sempre impegnati a evitare di ridurre la forza lavoro in questo periodo. Luglio e agosto infatti sono sempre stati mesi al top come del resto tutto il mese di dicembre. La situazione adesso è difficile, estremamente delicata e i numeri lo confermano".

Dall’incontro convocato da Autorità portuale che cosa sperate?

"C’è da capire quali strategie intendano mettere in atto anche per tentare di recuperare terreno e i rapporti con quelle compagnie che hanno scelto altri porti come quelli di Genova e Livorno".

Qualche mese fa i numeri erano in calo, dalle previsioni di luglio cosa prevedete?

"Come abbiamo già avuto modo di sottolineare – prosegue Stefano Ciliento –, e non lo dico soltanto da imprenditore ma da rappresentante di tutta la categoria di autotrasportatori, la situazione non è rosea. Ma non soltanto rispetto alle annate 2022 e 2021, perché quelle erano speciali, direi falsate. Dopo la pandemia c’è stato un improvviso aumento di lavoro e il porto era costantemente carico. E’ arrivata tanta merce che ha riempito i magazzini, che quindi non hanno nessun bisogno di essere ricaricati. Il calo che intendo io è rispetto alle stagioni precedenti la pandemia e i numeri non sono certamente buoni".

L’aria di crisi si respira a livello mondiale, anche in altri porti storicamente forti.

"E’ vero – conclude Stefano Ciliento – esiste una preoccupazione a livello mondiale ma un conto è registrare cali intorno all’8% oppure anche al 10% ben altro invece sfiorare il 40% come ci riguarda da vicino. Il nostro scalo è stato toccato particolarmente e per questo la preoccupazione è altissima e tutte le forze in campo devono impegnarsi a trovare soluzioni in fretta".

Massimo Merluzzi