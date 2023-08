Tradizioni, cucina tipica e tanta musica Ricco menu alla fiera di San Pietro Vara

SAN PIETRO VARA

Gli sgabei farciti, la porchetta cotta a legna come una volta, le salsicce della Cooperativa carni locale. E poi artigiani, hobbisti (150 banchi), artisti di strada e la musica di Giulia Cancedda, in arte Cance, e di Susanna Roncallo ad allietare tutte le vie. Tutto questo (e non solo), è ‘San Pietro Vara in Fiera’, andata in scena con successo (migliaia i presenti) domenica per la sesta volta, con l’organizzazione del Comune di Varese Ligure (con il particolare impegno dell’assessore Luigina Cademarchi), in collaborazione con Confartigianato La Spezia. E poi ancora lo spettacolo del mentalista e mago Andrea Paris, prima del dj set finale. "Questa manifestazione è l’espressione dei valori, della cultura, della vitalità e delle tradizioni di questo territorio – commentano Gian Carlo Lucchetti, sindaco di Varese Ligure e Giuseppe Menchelli direttore Confartigianato – . Tante eccellenze imprenditoriali ed umane che mostrano il loro meglio, in una calda giornata d’agosto. Una festa popolare per riscoprire la tradizione agricola e artigianale di San Pietro, un richiamo turistico per tutta la Val di Vara, che ogni anno cresce nel numero di presenze, un territorio ancora da conoscere e valorizzare. Ringraziamo tutti i cittadini di San Pietro Vara che coordinati dall’assessore Cademarchi, hanno collaborato con passione alla riuscita di questa bella kermesse, dimostrando il valore di questa comunità". Al simbolico taglio del nastro per il vernissage, alla mattina sono intervenuti anche l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, il consigliere regionale Daniela Menini e la senatrice Stefania Pucciarelli, mentre i bambini, per tutto il giorno si sono divertiti come matti insieme al ventriloquo Nicola Pesaranesi e con gli scherzi delle piante animate.

Marco Magi